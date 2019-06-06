Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
ФБР раскрыло результаты поиска снежного человека
Пакратов-Черный экстренно госпитализирован
Арест инвестора из США вверг экономику России в шок
Самая молодая миллиардерша в мире снялась на пляже в прозрачной одежде
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
93-летний ветеран смело пофлиртовал с Меланией Трамп и получил одобрение ее мужа
Кудрин предрек российской экономике слабый рост
На Украине сочли политику Зеленского «позорной и беспомощной»
В Московском зоопарке рассказали об опасности обнимания панд 
Новости партнеров

Сотрудников посольства России в Израиле уличили в хищении 50 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, в котором обвиняются сотрудницы посольства РФ в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По делу проходят главный бухгалтер диппредставительства Наталия Журавлева, сотрудница посольства Анна Сидорова и служащая госпредприятия «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с октября 2012-го по август 2014 года женщины похитили с валютных счетов посольства денежные средства на сумму, оцениваемую в 49 миллионов рублей. Они ввели в заблуждение руководство диппредставительства, подделав распорядительные платежные документы, после чего под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов завладели деньгами.

На похищенные средства обвиняемые приобрели в Москве и Московской области недвижимость, которая сейчас арестована следствием.

Факт хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России, которые оказывали Следственному комитету содействие в установлении обстоятельств преступления.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После чего оно будет передано в суд.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Предполагаемый поставщик «посольского кокаина» заявил о давлении ФСБ
Экс-министра Украины задержали в Москве за нападение на посольство России
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02 5 июня

«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»

Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
09:53Сегодня

Полицейские убили россиянку и спрятали тело в трубе

18:11 5 июня

Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

09:33Сегодня

В аэропорту Шереметьево задержан министр Иркутской области

Силовые структуры00:0117 апреля

«Предложил убить нехорошую женщину»

Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
21:45 5 июня

Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео

16:08 5 июня

ФСБ задержала начальника обвиненного в госизмене российского ученого

20:11 5 июня

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ

Силовые структуры00:01 3 июня

«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»

Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
18:49 5 июня

Задержанного ФСБ начальника научного центра обвинили в госизмене

15:21 5 июня

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

13:33 5 июня

Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Сотрудникам «Роскосмоса» ограничили выезд за границу после побега топ-менеджера
Досмотр юбок школьниц перед ЕГЭ опровергли
Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны
Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
Лавров рассказал о предложении США провести еще один референдум в Крыму
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Спикер Конгресса США захотела увидеть Трампа в тюрьме
Парламент Японии призвал предлагавшего отвоевать Курилы политика уйти в отставку
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Президент Туркмении накормил людей на гонорары от своих книг
На Украине сочли политику Зеленского «позорной и беспомощной»
Россию сочли важнейшим фактором украинско-белорусских отношений
Назарбаев рассказал о причинах отставки
На Украине поведали о причине сложных отношений Москвы и Киева
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Россияне оказались не готовы к дополнительной пенсии
Кудрин предрек российской экономике слабый рост
Четверть века в авангарде
В «Роснефти» прошло ежегодное общее собрание акционеров
За неуплату налогов захотели преследовать бесконечно
В России нашли способ удержать рост цен на бензин
Водка потеряла былую популярность у россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Полицейские убили россиянку и спрятали тело в трубе
В аэропорту Шереметьево задержан министр Иркутской области
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Названа причина древней смертоносной эпидемии
ФБР раскрыло результаты поиска снежного человека
Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину
Российская «Мертвая рука» ослабнет
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Фергюсон рассказал о спасенном от избиения Нурмагомедове
Неймар пропустит Кубок Америки
Украинский футболист оправдался за поддержку российских спортсменов
Нурмагомедов ответил на предложение Фетисова жителям Кавказа
Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Все материалы
Культура
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Бари АлибасовБари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги
Пакратов-Черный экстренно госпитализирован
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Смерть Бари Алибасова опровергли
Раскрыты причины попадания звезды «Игры престолов» в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу
Американский ведущий сравнил храм Василия Блаженного с заводом по выпуску дилдо
Телеведущая вышла в эфир после операции на мозге и поделилась ощущениями
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Все материалы
Ценности
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась
Самая молодая миллиардерша в мире снялась на пляже в прозрачной одежде
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
В Европе представили облик раздвоенного пассажирского самолета
Найден способ выбрать лучшее турагентство для отпуска
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
93-летний ветеран смело пофлиртовал с Меланией Трамп и получил одобрение ее мужа
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
Медик побил колбасой пациента, обозвал его пьяницей и попал на видео
Все материалы
Самая неправильная Ferrari
408 4RM — первая полноприводная машина из Маранелло
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия
Стала известна цена первого российского Haval
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
На рынке жилья заметили ажиотаж
Московское жилье стало менее доступным для долларовых миллионеров
В России запустят «пожарную» ипотеку
Россияне разлюбили захламлять свои балконы
Все материалы