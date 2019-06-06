Сотрудников посольства России в Израиле уличили в хищении 50 миллионов рублей

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, в котором обвиняются сотрудницы посольства РФ в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По делу проходят главный бухгалтер диппредставительства Наталия Журавлева, сотрудница посольства Анна Сидорова и служащая госпредприятия «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с октября 2012-го по август 2014 года женщины похитили с валютных счетов посольства денежные средства на сумму, оцениваемую в 49 миллионов рублей. Они ввели в заблуждение руководство диппредставительства, подделав распорядительные платежные документы, после чего под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов завладели деньгами.

На похищенные средства обвиняемые приобрели в Москве и Московской области недвижимость, которая сейчас арестована следствием.

Факт хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России, которые оказывали Следственному комитету содействие в установлении обстоятельств преступления.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После чего оно будет передано в суд.

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