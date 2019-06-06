Воробьев договорился о развитии системы «Умный город»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подписали соглашения о внедрении проекта «Умный город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова. Об это в четверг, 6 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сделка состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

«Во всем том, что касается цифровизации и развития электронных сервисов, Московская область является одним из лидеров в РФ», — сказал Якушев.

Воробьев в свою очередь выразил надежду на прорыв в этой области после начала совместной работы. Губернатор неоднократно отмечал важность цифровизации и применения современных технологических решений для улучшения жизни населения.

При создании «Умного города» власти региона опираются на опыт Сеула. Автоматизированная система позволяет отслеживать в реальном времени движение общественного транспорта, качество дорог и многие другие процессы.