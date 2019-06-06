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Лавров рассказал о предложении США провести еще один референдум в Крыму

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал, что США предлагали провести повторный референдум в Крыму в 2014 году.

По словам Лаврова, сделать это предложил занимавший тогда пост госсекретаря США Джон Керри. Он заявил, что в ходе референдума «все произошло так, как хотел крымский народ», однако провести еще одно голосование необходимо для его соответствия международному праву.

Министр добавил, что Россия отказалась от этого предложения. «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» — сказал он.

Лавров также выразил надежду, что Керри не будет держать на него обиду за сказанное, так как он сам тоже опубликовал в мемуарах «некоторые секреты» из разговоров с российским министром.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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