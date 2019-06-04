Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров не понимает, откуда президент США Дональд Трамп взял информацию о выводе Москвой специалистов из Венесуэлы. Об этом министр рассказал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и "Ростехом", и нашим министерством», — отметил Лавров. По его словам, Россия никого ни о чем подобном не уведомляла, в том числе и американское руководство.

Глава МИД указал, что подобная информация взялась непонятно откуда. Произошедшее вызвало у министра «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».

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Лавров указал, что Москва никогда не скрывала, что российские специалисты работают в Венесуэле и обслуживают технику, поставленную по подписанным много лет назад контрактам. Он добавил, что называлась цифра в 95 человек, которые хотя бы один раз летали в латиноамериканскую страну.

Ранее, 4 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не выводила своих технических специалистов и соответствующих уведомлений Вашингтону не направляла.

О том, что Россия якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, Трамп написал в Twitter 3 июня. До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из страны большинство своих военных советников. Российская сторона эту информацию опровергла.

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