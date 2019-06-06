В российском населенном пункте наступила анархия

В селе Майка Курганской области уволились все чиновники, в том числе — глава сельской управы. Об этом сообщили местные жители изданию Znak.

По словам бывшего главы сельской управы Тимура Сабирова, он и его 64-летняя специалистка уволились 31 мая. До этого, осенью прошлого года, из управы ушла техничка. «Управа стоит пустая. Мне даже печать сдать некому», — посетовал Сабиров.

Бывший глава управы также пояснил, что к увольнению его подтолкнула постоянная нехватка средств в бюджете. Он рассказал, что ему и его коллегам в прошлом году отключили свет на восемь месяцев. Кроме того, по словам Сабирова, сейчас отключение повторилось снова.

«Я больше так не хочу. Зарплата главы 15,6 тысячи рублей в месяц и этих денег часто вовремя не платят», — прокомментировал он свое увольнение.

«В Майке ушел глава, сельсовет пустует, анархия», — рассказал изданию один из читателей.

Кто станет следующим главой управы села Майка, неизвестно. По словам Сабирова, желающих пока нет.

В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отменил запланированный приезд муниципальных руководителей, чтобы чиновники могли уделить время работе по расчистке райцентров от снега. «Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», — заявил он.

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