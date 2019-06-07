«Просвещение» и «ИКС Холдинг» заявили о создании совместного предприятия

Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» на Петербургском международном экономическом форуме заявили о создании совместного инновационного предприятия «ИТ Просвещение». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Новая компания займется разработкой цифровых продуктов, интеграция которых в систему образования позволит совершить технологический скачок в этой сфере. Совместное предприятие будет способствовать решению задач, определенных в национальных проектах «Цифровая экономика» и «Образование». Последний реализуется Министерством просвещения России, куратором проекта выступает вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам организаторов, речь идет о создании полномасштабной цифровой среды, которая значительно повысит качество образовательного процесса и конкурентоспособность российского образования на мировом рынке.

«Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинга» даст образованию и смежным отраслям цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня», — прокомментировал новость вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. Он особо подчеркнул связь системы образования с рынком труда, которому «нужны конкурентоспособные и эрудированные ребята, создающие ценности для общества и являющиеся ценностью сами по себе». Деятельность совместного предприятия, по словам Шаповалова, поможет начать подготовку таких специалистов. «Более вдумчивый подход к формированию образовательной повестки в регионах станет решением сразу нескольких актуальных вопросов и будет способствовать снижению отрицательной миграции, развитию региональных экономик и формированию новых культурно-технологических кластеров», — убежден он.

Что касается конкретных практических шагов, то предполагается, что совместное предприятие будет вести работу по двум основным направлениям. Первое связано с обновлением образовательной инфраструктуры и трансформацией самого образовательного процесса. Благодаря технологическим нововведениям, в частности, сможет быть усовершенствована методология обучения и воспитания. Кроме того, большое внимание планируется уделять вопросам повышения квалификации педагогов. В перспективе продукты, созданные «ИТ Просвещением» — такие как цифровые учебно-методические комплексы, маркетплейсы для учителей, учеников и родителей, 3D принтеры, VR — системы, навигаторы и цифровые библиотеки, технологии для онлайн-заказов в столовой и многое другое — будут интегрированы в образовательную среду.

В результате в ней появятся сразу несколько инновационных систем. Прежде всего, это платформа для онлайн-коммуникаций всех заинтересованных сторон. Также будет создана и внедрена в практику система оперативной корректировки индивидуальных планов обучения каждого ученика на основании анализа его успехов. Кроме того, планируется внедрить технологии для мотивации для педагогов, а также платформу для проведения государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.

Второе направление деятельности совместного предприятия непосредственно связано с разработкой образовательных коммерческих продуктов для физических лиц и компаний.

По словам организаторов проекта, для группы компаний «Просвещение» создание совместного с «ИКС Холдингом» предприятия — закономерный шаг в работе по цифровизациии школ и созданию единой информационно-образовательной среды, в которую она включилась в последнее время.

Компания преобразовалась в образовательный интегратор, в активе которого в том числе крупнейшее в стране издательство учебной литературы.

Ранее «Просвещение» подписало соглашения о сотрудничестве с Samsung Electronics, «Яндексом» и «Ростелекомом». Со своей стороны «ИКС Холдинг», который ранее с успехом занимался цифровой трансформацией крупных предприятий, рассматривает сотрудничество с «Просвещением» как новый опыт и возможность использовать наработанные компетенции в интересах российского образования.