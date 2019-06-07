«Роснефть» и SUEZ Groupe SAS изучат возможность создания совместного предприятия

Компания «Роснефть» и SUEZ Groupe SAS в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по реализации совместного проекта в области рационального и устойчивого управления ресурсами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подписи под документом поставили вице-президент НК «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин и главный исполнительный директор SUEZ Groupe SAS Бертранд Камю.

Соглашение определяет порядок действий, направленных на создание совместного предприятия в котором будут аккумулироваться компетенции, технологии, знания и опыт в сфере водоснабжения и водоотведения, трансфера и локализации передовых технологий очистки стоков.

В настоящее время «Роснефть» и SUEZ Groupe SAS реализуют договоренности, закрепленные в соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном в рамках Петербургского международного экономического форума-2018. Реализация нового соглашения позволит компании расширить компетенции в области проектирования водоподготовительных установок и очистных сооружений, оснащенных цифровыми технологиями удаленного мониторинга.

