Московский бизнесмен попытался проехать на экономический форум с 50 патронами

В автомобиле президента московской компании «Интерпроком», пытавшегося проехать на Петербургский международный экономический форум, обнаружили набор патронов. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в пятницу, 7 июня, при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит мероприятие.

Уточняется, что в ходе досмотра автомобиля Land Rover, который принадлежал 55-летнему столичному бизнесмену, в багажнике была обнаружена коробка с 50 патронами.

«Экспертиза установила, что представленные патроны относятся к категории боеприпасов к огнестрельному нарезному спортивно-охотничьему оружию, пистолетам, револьверам и ружьям калибра 5,6 миллиметра (Белка, ТОЗ-8М), заводского производства, пригодны для стрельбы», — указано в материале.

В результате возбуждено уголовное дело. Московский предприниматель был отпущен под подписку о невыезде.

Компания «Интерпроком» является разработчиком и дистрибьютором программного обеспечения.

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