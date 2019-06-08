Дзюба прокомментировал победу сборной России со счетом 9:0

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дзюба заявил, что его радует победа со счетом 9:0, ставшая рекордной для российской команды. Также форвард рассказал, что ему было приятно оформить покер. «Четыре гола прикольно забить. Мог забить больше, так что есть претензии к себе. Подначивал ребят, чтобы 10:0 выиграли», — отметил он.

Футболист также поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч. «Благодарны Саранску, прекрасная атмосфера. Чувствуется, что играешь дома», — добавил он.

Встреча против Сан-Марино завершилась со счетом 9:0. Победа стала крупнейшей в истории сборной России. Дзюба отличился покером, забив на 31-й минуте с пенальти, затем на 73-й 76-й и 88-й минутах. После этого он поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!