Очевидец рассказала подробности убийства мастера спорта по борьбе в Москве

Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, которое произошло на юго-западе Москвы, рассказала подробности случившегося. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает «Пятый канал».

По словам женщины, по мосту проходила беременная девушка. К ней стали приставать трое молодых людей, которые вели себя по-хамски: «стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбку снимать».

«Мальчик увидел всю эту историю, и он им развернулся и сказал: „Что вы делаете?!“. Что-то на таком уровне…» — рассказала местная жительница.

После сделанного замечания злоумышленники напали на мужчину, сильно ударили и бросили в пруд. Из-за полученных травм пострадавший не смог самостоятельно подняться. Ему безуспешно пыталась помочь спутница. На ее крики о помощи отозвался прохожий, который сумел вытащить Сергея Чуева из воды.

Свидетельница отмечает, что мужчине пытались оказывать помощь до приезда скорой. «Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро», — сообщила собеседница журналистов.

По словам женщины, она возмущена тем, что человек лишился жизни из-за сделанного кому-то замечания о неподобающем поведении.

Убийство Сергея Чуева произошло в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице Москвы. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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