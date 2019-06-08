Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве отметили, что операция по задержанию подозреваемых была проведена при поддержке сотрудников Росгвардии. «Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», — говорится в сообщении.

Подозреваемых в ближайшее время доставят в следственный отдел. Следствие планирует выяснить обстоятельства происшествия и мотивы преступников, добавили в СК.

Убийство Сергея Чуваева произошло в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице Москвы. По словам очевидцев, конфликт разгорелся из-за того, что 34-летний Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво. В итоге трое мужчин избили и утопили спортсмена в пруду.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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