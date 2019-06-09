Появились фото подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

Обнародованы фотографии подозреваемых в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Снимки опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Официального подтверждения от правоохранительных органов на этот счет пока не поступало.

Тело Сергея Чуева обнаружили в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице. Очевидцы рассказали, что Чуев вступился за беременную, к которой приставали несколько мужчин. Его избили и бросили в пруд.

Подозреваемых в убийстве задержали, возбуждено уголовное дело.

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