Соловьева обрадовала невозмутимость российских моряков при маневре крейсера США

Видео: @ConflictsW / Twitter

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на спокойствие российских моряков во время опасного сближения боевых кораблей России и США. Он опубликовал в Instagram свой комментарий и отредактированное видео инцидента.

«Вот это выдержка! — написал Соловьев. — Посмотрите внимательно американское видео сближения с БПК "Адмирал Виноградов". На нем видно, как в этой опасной ситуации на вертолетной площадке безмятежно загорает один из членов команды».

Фото опубликовано @vrsoloviev

7 июня пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что американский крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от него. В результате опасного маневра суда чуть не столкнулись.

Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском, а не в Восточно-Китайском море, как утверждала российская сторона. По его словам, все было с точностью до наоборот, и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля. В Twitter публиковались фотографии и видео сближения, снятые с воздуха и с борта Chancellorsville.

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