Пассажиры приплыли в Израиль и подожгли корабль

Пассажиры следовавшего из Турции грузового судна подожгли его, прибыв в Израиль. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

По информации издания, в ночь на 9 июня израильские вооруженные силы получили сигнал о том, что «неустановленные персоны» устроили пожар на иностранном корабле, который пришвартован в районе северного побережья Израиля. Выяснилось, что возгорание произошло на судне под панамским флагом, которое вышло из турецкого порта в пятницу, 7 июня.

Пожар удалось потушить. О жертвах и пострадавших в результате возгорания не сообщается. Военные выясняют, носит ли инцидент криминальный характер.

В мае сообщалось, что в Североморске Мурманской области на эсминце «Гремящий» произошел пожар. Согласно данным МЧС России, возгорание произошло в трюмах, где находился мазут. Причины пожара не назывались.

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