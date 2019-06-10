Задержан лидер новой оппозиционной партии Армении

В Армении задержан лидер созданной две недели назад оппозиционной партии «Адеквад» Артур Даниелян, передает «Интерфакс».

Кадры задержания транслировались на странице партии в Facebook. Один из членов «Адеквада» заявил, что Даниеляна задержали за «озвученные им мнимые угрозы нанесения тяжелого физического увечья премьер-министру Николу Пашиняну». В полиции не прокомментировали причины произошедшего.

Даниелян заявил о создании партии 27 мая. Он объявил, что Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами, а политическая система «утратила способность адекватно реагировать» на них, поэтому он и его соратники решили создать «собственную политическую единицу», которая предложит «адекватные решения и возможности для противостояния актуальным рискам». Даниелян предупредил, что партию будут дискредитировать и «пытаться заставить молчать».

9 июня стало известно, что после проведенного в Ереване шествия задержаны 11 активистов «Адеквада». «Кто-то позвонил и сказал, что мы во время прогулки терроризировали кого-то, нагнетая страх. Четверых представителей движения задержали при выходе из офиса, остальных — перед полицейским участком, куда мы приехали выяснить причину задержания», — заявил Даниелян и добавил, что силовиков «натравил» премьер-министр Никол Пашинян.

За несколько дней до инцидента глава правительства поручил правоохранительным органам нанести «не бархатный, а железный» удар по силам, которые ведут пропаганду насилия и связаны с бывшей коррумпированной системой, пишет «Кавказский узел».

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