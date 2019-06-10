Названа вероятность падения на Землю огромного астероида

Астероид размером с футбольное поле может упасть на Землю в этом году с вероятностью, которая составляет один шанс из семи тысяч. Об этом сообщает издание International Business Times.

Возможное столкновение с 2006 QV89 произойдет 9 сентября 2019 года. В составленном Европейским космическим агентством списке околоземных объектов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность среди специалистов, это небесное тело занимает четвертое место. Однако, согласно результатам моделирования, существует большая вероятность, что астероид пролетит мимо на расстоянии более 6,7 миллиона километров.

Ранее, 18 апреля 2019 года, сообщалось, что ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что небесное тело, вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года, прилетело из другой планетной системы, расположенной где-то в диске Млечного Пути. Объект не был гравитационно связан с Солнцем, то есть не двигался по орбите вокруг него, а сила притяжения звезды почти никак не повлияла на его траекторию.

Астероид попадает в категорию околоземных объектов, если ближайшая к Солнцу точка его орбиты располагается менее чем в 1,3 астрономической единицы от светила. Если объект пересекает земную орбиту, а в ширину он достигает более 140 метров, то его относят к потенциально опасным астрономическим объектам (ПОАО). Одним из крупнейших ПОАО является (53319) 1999 JM8 диаметром семь километров.

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