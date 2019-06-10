Японский F-35A утонул из-за «потери ориентации в пространстве»

Японский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II утонул в Тихом океане из-за «потери ориентации в пространстве» пилотом, передает Kyodo заявление министра Сил самообороны Японии Такэши Ивайи.

Глава военного ведомства отметил, что найденные останки летчика позволяют заключить, что он не предпринимал попыток катапультироваться из самолета, а ориентацию в пространстве потерял непосредственно перед аварией. «Мы считаем, что весьма вероятно, что пилот страдал от головокружения или пространственной дезориентации и не знал о своем состоянии», — сказал Ивайи.

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Японский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров 9 апреля в 13:30 по московскому времени, находясь в водах Тихого океана в 135 километрах восточнее военной базы Мисава (префектура Аомори). В воздухе самолет пробыл 28 минут.

Управлявший истребителем 41-летний пилот имел 3,2 тысячи часов налета, из которых на F-35A Lightning II приходилось всего 60 часов. Утонувшая машина оказалась первым F-35A Lightning II, собранным в Японии на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Истребитель был представлен 5 июля 2017-го, а первый полет совершил 12 июля того же года.

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