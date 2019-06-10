Рэпер из Geto Boys умер от рака

Ричард Шоу, выступавший под псевдонимом Бушвик Билл в составе рэп-трио Geto Boys, скончался в возрасте 52 лет от рака. Об этом сообщает TMZ.

Весной стало известно о том, что в феврале 2019 года у музыканта был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой стадии. Отмечается, что артист проходил курс химиотерапии.

Группа Geto Boys пользовалась популярностью в 1990-х. Считается, что известность рэперам принесли провокационные тексты, посвященные женоненавистничеству, психическим заболеваниям, крови и некрофилии. Geto Boys считаются пионерами Южного американского хип-хопа, а также вдохновителями таких музыкантов, как 2Pac, The Notorious BIG, Eminem и 50 Cent.

Ранее 7 июня стало известно о смерти шестикратного обладателя «Грэмми» Dr. John. Он скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.