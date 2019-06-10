Шахта обвалилась на людей и вызвала землетрясение в Китае

Обвал на угольной шахте произошел в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Об этом сообщает China.org.cn.

Инцидент произошел на шахте компании Longjiapu («Лунцзяпу») 9 июня примерно в 20:00 (15:00 по московскому времени). Как отметили местные власти, в результате было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3. Из-за обвала под землей оказалась заблокирована группа шахтеров. Была проведена поисково-спасательная операция, их освободили.

Как сообщается, из-за случившегося девять человек погибли. Еще 10 работников пострадали, их жизням ничего не угрожает, они проходят лечение в больнице. В то же время сколько всего горняков были под землей в момент обвала, не уточняется.

Причины произошедшего пока не установлены, ведется расследование.

В январе сообщалось об обрушении кровли на угольной шахте в китайском городе Шеньму. Тогда погибли два десятка человек.

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