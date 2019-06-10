Дети отдохнули в пятизвездочном отеле и оказались в больнице с инфекцией

Несколько детей оказались в больнице с кишечной инфекцией после того, как отдохнули в пятизвездочном отеле в Испании. Об этом сообщает The Sun.

По словам 36-детней Луизы Хантер, она приехала в Insotel Punta Prima Resort & Spa с мужем и двумя детьми — четырехлетней Рози и двухлетней Сарой. На следующий день после заселения их отпуск «превратился в ад».

Как рассказала Хантер, девочек тошнило повсюду и, кроме того, у них была настолько сильная диарея, что ей пришлось надеть подгузник даже на старшую дочь.

«Сначала я не слишком волновалась, просто поменяла ей [Рози] постельное белье и пижаму, но через 20 минут это повторилось, а затем она бегала в туалет каждые 10 минут. Она испытывала ужаснейшую боль и все время держалась за живот», — пояснила Хантер, добавив, что ей приходилось менять подгузники девочкам один за другим.

В итоге детей отправили в больницу, где в течение недели лечили от норовирусной инфекции и гастроэнтерита. Когда их выписали, семья все равно не смогла в полной мере насладиться оставшимся отпуском.

Их случай был не единственным в отеле Insotel Punta Prima Resort & Spa. Спустя несколько дней дети другой семьи столкнулись с аналогичными симптомами и заболеванием. 33-летняя Джейд Фулбрук рассказала, что была в гостинице с мужем Дейвом и четырьмя детьми.

Через пару дней отдыха двоих детей, Беллу и Оскара, госпитализировали с острым гастроэнтеритом и обезвоживанием. Позже то же самое случилось с самой Фулбрук, а затем заболел и ее третий ребенок. Им также пришлось отправиться в больницу.

Когда обе семьи вернулись домой в Лондон, они связались с адвокатами, чтобы получить компенсацию от туроператора TUI, который продал им путевки в пятизвездочный отель Insotel Punta Prima Resort & Spa.

В мае пассажирка авиакомпании British Airways съела обед, который ей подали на борту самолета, и пролежала три дня с отравлением. Карен Дэвис летела в Лаг-Вегас, чтобы отпраздновать свое 40-летие, но в итоге ей пришлось провести в постели три дня, так как женщину постоянно тошнило и рвало.

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