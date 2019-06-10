Столкновение двух российских экскурсионных автобусов попало на видео

Появилось видео столкновения двух автобусов с туристами в Сочи, в результате которого пострадали 26 человек. Кадры ДТП опубликованы на Youtube-канале издания «Кубинские новости».

На записи видно, как после столкновения на перекрестке микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter переворачивается на бок и отлетает в сторону.

Ранее 9 июня сообщалось, что авария произошла после того, как микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 18 пассажирами, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автобусу Yutong, в котором находились 20 пассажиров.

Позже стало известно, что попавший в ДТП экскурсионный микроавтобус принадлежал полулегальной туристической фирме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!