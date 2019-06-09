Перевернувшимся в Сочи автобусом с туристами владела полулегальная фирма

Видео: @chp_sochi / Instagram

Власти Сочи утверждают, что попавший в ДТП экскурсионный микроавтобус принадлежал полулегальной туристической фирме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Владельцем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter была компания «Фишт». По словам начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергея Домората, она незаконно размещала павильоны, где предлагала туристические и экскурсионные услуги. «Мы с ними боремся, штрафуем», — рассказал он.

Микроавтобус «Фишт», в котором находились 17 человек, направлялся на экскурсию в женский монастырь. На перекрестке он столкнулся с автобусом Yutong фирмы «Вокруг Сочи», который вез 20 туристов. От удара микроавтобус перевернулся, все его пассажиры получили травмы. Клиенты «Вокруг Сочи», ехавшие на автобусе Yutong, продолжили экскурсию на другом автомобиле, уточняет агентство.

По сведениям Министерства здравоохранения Краснодарского края, за медпомощью обратились 26 пострадавших. 21 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы. Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил ТАСС, что четверо пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. Одного ребенка и одного взрослого отправили в ведущие краевые больницы на вертолете санавиации в сопровождении бригад реаниматологов и хирургов.

«Автобус проходил предрейсовый осмотр, он был исправен, водитель проходил медицинский контроль», — цитирует ТАСС главу туристической фирмы «Фишт» Ларису Кушнареву. По ее словам, водитель микроавтобуса не пострадал, а руководителя экскурсионной группы доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она также заметила, что ДТП не связано с павильонами, которые упоминал Доморат.

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