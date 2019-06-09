На российском курорте столкнулись два экскурсионных автобуса

Видео: @chp_sochi / Instagram

В Сочи столкнулись два туристических автобуса. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло, когда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 18 пассажирами, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автобусу Yutong, в котором находились 20 пассажиров. Один из автобусов вез детей на экскурсию.

По данным ГИБДД, в результате столкновения 11 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter получили повреждения. Телеканал 360° уточняет в Twitter, что среди них был один несовершеннолетний. Источник «Интерфакс» в администрации города утверждает, что пострадали 15 человек, причем два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали около десяти машин скорой помощи.

В 2017 году сообщалось, что в результате столкновения двух автобусов в центре Сочи пострадали пять пассажиров.

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