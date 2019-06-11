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Модель сравнила детей в самолете с животными и подверглась критике

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Индонезийская модель Анджела Панари подверглась критике пользователей сети после того, как сравнила детей в самолете с животными. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время одного из перелетов девушка получила место рядом с маленьким ребенком, который плакал на протяжении всего полета. Возмущенная этим 24-летняя модель разместила в stories своего Instagram-аккаунта фото с подписью: «Я бы скорее согласилась, если бы в салоне самолета разрешили перевозить домашних животных, но только не детей».

Спустя пять минут Панари удалила фотографию, но подписчики девушки сохранили ее и распространили в сети.

Пользователи раскритиковали девушку и отметили, что однажды она сама может стать матерью.

Модель вскоре извинилась: «Я прошу прощения за ошибку, которую я совершила из-за своих эмоций. Я была рассержена, поэтому и опубликовала эту stories. Я обещаю больше так себя не вести, я усвоила этот урок».

Также Панари призналась, что прониклась симпатией к матери ребенка, когда увидела, какой сильный стресс она испытывает.

Ранее в июне четырехлетний пассажир посмеялся над женщиной, которая разулась в полете. Реакцию мальчика снял на камеру его отец Дэррил Смолл и опубликовал в сети.

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