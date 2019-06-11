Мужчина прыгнул с трехкилометровой высоты и разбился насмерть

Бейсджампер из Англии погиб на итальянском курорте, прыгнув с высоты трех тысяч метров. Об этом сообщает The Sun.

32-летний житель Джерси Жан Андре Квеменер (Jean Andre Quemener) разбился во время занятия бейсджампингом на горнолыжном курорте Канацеи.

Из-за сильного ветра в Доломитовых Альпах мужчина потерял контроль над своим вингсьютом (специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль), ударился о камни, после чего пролетел более чем 200 метров.

По словам представителя МИД, ведомство контактирует с итальянскими властями и оказывает поддержку семье погибшего.

В ноябре 2018 год бейсджампер из Германии погиб в Португалии после того, как его парашют не раскрылся. ЧП произошло недалеко от популярного серферского города Назаре.

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