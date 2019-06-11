«Азиатский Шиндлер» спас северокорейских девушек из секс-рабства в Китае

Северокорейских перебежчиц удалось спасти из сексуального рабства в Китае благодаря помощи пастора из Южной Кореи по прозвищу «азиатский Шиндлер». Об этом сообщает CNN.

Свои истории телеканалу рассказали две жительницы Северной Кореи, которые решили поискать лучшей жизни в Китае. По их словам, их переправили через границу, однако вместо обещанной работы продали банде, принуждающей девушек участвовать в эротических видеочатах с клиентами. Одна из пострадавших провела в подобном рабстве более семи лет, вторая — пять.

На улицу девушек выводили раз в полгода, при этом обещанных денег с прибыли не платили. Спастись им удалось случайно, когда клиент одной из них понял, что девушку на самом деле удерживают насильно. Тогда он позволил ей удаленно контролировать свой ноутбук и дал контакты пастора Чхун Ки Вона (Chun Ki-Won).

Вместе они разработали план побега: в один из дней, когда их босс отсутствовал, девушки смогли выбраться из окна по веревке, заготовленной командой южнокорейца. Им предоставили поддельные паспорта, а затем переправили в одну из соседних азиатских стран, где они смогли обратится в посольство Южной Кореи.

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Отмечается, что южнокорейские пасторы создали сеть безопасных маршрутов и домов в Китае для спасения жертв контрабандистов. Причем каждый из филиалов не имеет сведений о других. За усилия по спасению жертв торговли людьми Чхун Ки Вона прозвали «азиатским Шиндлером».

В мае правозащитники сообщили, что десятки тысяч северокорейских женщин продают в Китай для оказания сексуальных услуг, после чего они систематически подвергаются насилию.

Оскар Шиндлер — немецкий промышленник, спасавший евреев во время Холокоста. Будучи членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, он помог выжить более чем тысяче евреев, устроив их на работу на свои предприятия в польском Кракове и на территории Чехословакии.

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