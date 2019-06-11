В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте.

По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ. В частности, законопроектом предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК из тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Таким образом, по этой статье будет установлено наказание от двух до пяти лет тюрьмы вместо действующих от трех до десяти лет.

Также предлагается снизить с десяти до пяти лет нижний порог наказания за хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228). Верхний порог в 15 лет по этой статье изменять не планируют. «Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», — отмечают авторы инициативы.

По словам депутата-единоросса Николая Брыкина, законопроект планируется внести 20 июня на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Сообщается, что инициативу поддержали представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры; кроме того, поступил положительный отзыв Верховного суда.

По мнению источников «Дождя», необходимость изменений «наркотических статей» УК назрела давно, но дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова может ускорить их принятие.

Ранее 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что МВД приняло решение прекратить уголовное преследование Голунова, отправленного под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста, добавил глава ведомства.

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