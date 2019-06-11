«Реал» купит футболиста сборной Франции за десятки миллионов евро

Защитник «Лиона» и сборной Франции Ферлан Менди согласился на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

«Еще два года назад Ферлан играл во втором дивизионе, а теперь будет выступать за "Реал". Он может закрыть оба фланга, а его прогресс просто впечатляет», — заявил главный тренер французов Дидье Дешам накануне матча отборочного турнира чемпионата Европы против Андорры.

Менди уже обсудил свое будущее с тренером сливочных соотечественников Зинедином Зиданом. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Игрок обойдется «Реалу» в 60 миллионов евро.

С начала лета «Реал» уже подписал ряд новичков. В частности, к команде присоединились сербский форвард Лука Йович и полузащитник сборной Бельгии Эден Азар.

24-летний Менди провел три сезона во втором дивизионе чемпионата Франции, выступая за «Гавр». Летом 2017-го защитник перешел в «Лион». В составе клуба он провел 79 игр и отметился тремя голами.

Менди дебютировал в составе национальной команды в ноябре 2018-го.

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