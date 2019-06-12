Более 30 тысяч человек собрались на концерт ко Дню России на Красной площади

Более 30 тысяч человек пришли на посвященный Дню России концерт на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в крупнейших городах страны популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками. Фестиваль посвящен празднованию Дня России. Хэдлайнерами мероприятия стали Гусейн Гасанов, Рита Дакота, Дима Гордей, Карина Лазарьянц и многие другие YouTube-блогеры.

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