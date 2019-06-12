Медики призвали воздержаться от мороженого в жару

Московские врачи рассказали об опасности ледяного мороженого в жару. Об этом сообщает агентство «Москва».

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что, если быстро съесть мороженое на жаре, можно простудиться. По его словам, люди часто покупают десерт, желая охладиться, и поглощают мороженое быстро, пока оно не растаяло, что может привести к простуде.

«Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», — пояснил доктор. Он заметил, что мороженое можно есть медленно, маленькими кусочками и предварительно дать ему подтаять.

Он также призвал пить теплую или немного прохладную воду небольшими глотками, а не напитки из холодильника. Тяжельников посоветовал на время жары употреблять чистую воду, чаи, морсы, компоты или воду с добавлением лимона, ягод и фруктов.

По словам доктора, от кофе и газировки лучше отказаться из-за кофеина и большого количества сахара в их составе. Эти напитки, как утверждает Тяжельников, могут привести к обезвоживанию.

Доктор призвал не пить молочные коктейли из-за их высокой калорийности. «Кроме того, часто холодные молочные коктейли пьют через трубочку, и холод сразу проникает в верхние дыхательные пути. А как я уже сказал, это риск простуды», — добавил он.

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