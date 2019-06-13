BIOCAD повысил доступность антиракового препарата

Количество онкологических больных в России, получивших терапию бевацизумабом, за последние три года увеличилось на 293 процента. В то же время стоимость лечения снизилась на 72 процента. Таким образом, выпуск отечественного биоаналога бевацизумаба компанией BIOCAD позволил с 2015 года втрое повысить доступность целевой терапии для российских пациентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фармацевтической компании.

По данным компании BIOCAD в 2018 году лечение, основанное на отечественном бевацизумабе получили 7,6 тысячи пациентов. При этом объем продаж отечественного биоаналога бевацизумаба за последние три года достигли 97 процентов от российского рынка лекарственного препарата, который по итогам за 2018 год составил в пересчете на АФС (активная фармацевтическая субстанция) 68,6 килограмма. В 2015 году в России было реализовано всего 17,4 килограмма лекарственного средства, что позволило тогда обеспечить необходимой терапией всего 8 процентов пациентов, нуждающихся в лечении. С начала 2019 года компанией BIOCAD было отгружено на 10 процентов больше упаковок бевацизумаба российским лечебным учреждениям, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании BIOCAD отмечают, что в последнее время увеличилось число поставщиков лекарственных препаратов, не имеющих в наличии товар, либо оперирующих товаром неизвестного происхождения, но при этом участвующих в аукционах. Представители компании неоднократно высказывались об этом в публичном пространстве.