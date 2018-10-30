В Москве обсудили будущее персонализированной медицины

В Москве прошла конференция нового формата BiotechClub-2018, основной темой которой стала: «От системной биологии до системной медицины». Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании BIOCAD, выступившей спонсором мероприятия.

В компании рассказали, что в ходе конференции российские и зарубежные исследователи в области молекулярной биологии и персонализированной медицины, обсудили широкий круг тем от биоинформатики до клинических исследований препаратов. Событие посетило более 600 человек.

«Развитие персонализированной медицины в России заключает в себе решение существующих проблем российской системы здравоохранения», — считает вице-президент по разработкам и исследованиям компании BIOCAD Роман Иванов. «Это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие процессы. Многие из подходов персонализированной медицины фармакоэкономически более эффективны в сравнении с традиционными подходами. Именно применение этих подходов в развитых странах обеспечит в ближайшие десятилетия существенное снижение экономических потерь, связанных с нетрудоспособностью отдельных категорий населения, увеличит продолжительность и качество жизни экономически активных граждан», — отметил он.

BiotechClub 2018 года, отметили в BIOCAD, отличает большее количество участвующих в обсуждениях предпринимателей. Цель дискуссий — более тесное взаимодействие между наукой и фармацевтической индустрией. Заключительное мероприятие форума также было посвящено взаимодействию бизнеса с академической наукой и государственной медициной.

В ходе него, эксперты отметили, что исследователи должны думать и об эффективности, и о новизне и уникальности открытий. Немаловажным фактором для ученых становится проблема патентной защищенности интеллектуальных вложений, возможность масштабировать исследования для промышленной применимости. В современном мире ученые не могут не думать о возврате инвестиций и прибыльности предприятий, основанных на передовых исследованиях.

В ходе дискуссии также было отмечено, что необходимы механизмы которые не позволят государству и бизнесу отвергать инновационные исследования, способные монетизироваться в долгосрочной перспективе, как недостаточно перспективные с точки зрения коммерциализации. По мнению участников диалога, помочь раскрыть коммерческий потенциал таких проектов способно комьюнити, основанное на партнерстве ученых, госслужащих и бизнесменов, заинтересованных в развитии российской науки, и готовых общаться и отвечать на вопросы друг друга.