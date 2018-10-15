В 2023 году 50 процентов выручки BIOCAD составит экспорт

В 2023 году 50 процентов выручки BIOCAD будет получать от экспорта лекарств. Об этом было заявлено в ходе международной фармацевтической выставке CPhI Worldwide, которая проходила с 9 по 11 октября 2018 года в Мадриде, передает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках выставки BIOCAD подписала новые партнерские соглашения с представителями фарминдустрии Греции, ОАЭ и Мексики. С греческой компанией WinMedica заключен договор о поставке биоаналога адалимумаба для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, который вскоре будет одобрен в России и готовится к подаче на регистрацию в Евросоюзе в 2021 году. Предварительно, в 2019 году начнутся клинические исследования на территории европейских стран. В Грецию и на Кипр BIOCAD планирует поставить более 115 тыс. упаковок в течение первых 5 лет продаж.

Также на CPhI было подписано соглашение с крупнейшим на Ближнем Востоке фармацевтическим производителем Julphar о поставках российских противоопухолевых препаратов в Объединенные Арабские Эмираты. С мексиканской компанией Psicofarma, S.A. De C.V. BIOCAD заключил договор о технологическом трансфере трех препаратов на основе моноклонольных антител: биоаналогов трастузумаба, ритуксимаба и бевазумаба. Компания планирует, что к 2023 году общий объем продаж в Евросоюзе составит не менее 198 миллионов долларов, в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и МЕНАТ — 516 миллионов долларов.

При этом в 2018 году продажи BIOCAD за пределами России вырастут на 80 процентов.

«В настоящее время ядро нашего экспорта формируется в Африке, Индии и Юго-Восточной Азии», — рассказывает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов. «Но после скорого получения регистрационных удостоверений в странах Латинской Америки, в том числе Аргентине, Колумбии, и странах МЕНАТ, прежде всего в Египте, лидерство перейдет в эти регионы. Также мы рассчитываем на высокие продажи после завершения регистрационных процедур в странах Евросоюза, в Японии и Китае», — отметил он.

С сентября 2017 года компанией ведутся активные работы по локализации производства BIOCAD в финском городе Турку. В 2019 году планируются завершение проектирования завода, работы по организации сети внешних лабораторий анализа, начало проведения клинических исследований на территории стран Евросоюза, заказ материалов и работ по устройству чистых помещений в здании завода, поставки на площадку оборудования и систем. Первые продажи в Финляндии запланированы на 2022 год.

В развитии экспортного потенциала компании BIOCAD оказывают поддержку Минпромторг и Минэкономразвития РФ. По словам Морозова, для развития индустрии в сторону разработки и продвижения инновационных продуктов таким компаниям, как BIOCAD, жизненно важно выходить на международные рынки, ведь только глобальные продажи смогут обеспечить уровень ресурсов, необходимый для доклинической и клинической разработки лекарственных средств нового поколения.