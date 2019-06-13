Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам

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Многократный призер российских соревнований по бальным танцам Андрей Выслоух попал в больницу после избиения охранником одного из столичных ночных клубов. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет «Московский комсомолец».

Как отмечает издание, инцидент произошел около 5:00 в субботу, 8 июня, в клубе GIPSY на Болотной набережной. Детали конфликта не раскрываются.

По словам представителя правоохранительных органов, Выслоух обратился к врачам, когда почувствовал стремительное ухудшение самочувствия. «Молодого человека доставили в больницу с диагнозом посттравматическая субдуральная гематома. Парню сильно настучали по голове, но осложнения проявились только к вечеру следующего дня», — уточнил он.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

8 июня сообщалось, что в Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева. Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво.

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