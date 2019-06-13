Десятки детей умерли из-за странной эпидемии в Индии

Десятки детей умерли в штате Бихар на востоке Индии из-за вспышки энцефалита. Как сообщает The Hindu, в округе Музаффарпур менее чем за две недели скончались уже 43 ребенка.

Газета пишет, что с 1 июня в районе было зарегистрировано 117 случаев синдрома острого энцефалита (AES), который характеризуется воспалением головного мозга. Местные чиновники же называют причиной смертей гипогликемию — состояние, при котором снижается концентрация глюкозы в крови.

The Independent сообщает, что с начала месяца с симптомами синдрома острого энцефалита в больницы поступили 150 детей в возрасте до 10 лет. При этом врачи указывают, что гипогликемия — это одна из особенностей течения заболевания.

Правительство штата официально не подтвердило причину вспышки, однако ее приписывают употреблению в пищу фрукта личи. Издание отмечает, что регион известен своими многочисленными садами личи, которые собирают в мае и июне.

В 2014 году американские ученые в своем исследовании рассказали о предполагаемой связи AES с токсином, который обнаружили во фрукте. Отмечалось, что вспышки заболевания происходили в Музаффарпуре каждый год и всегда совпадали по срокам с сезоном сбора личи. В 2014-м болезнь унесла рекордно большое число жизней — 150.

Авторы исследования отмечали, что связь хоть и не доказана, но похожие вспышки AES наблюдались и в других регионах Азии, где собирали личи, в том числе в провинции Бакзянг на севере Вьетнама. Специалисты также указывали, что страдают от заболевания именно истощенные дети, и советовали следить за питанием несовершеннолетних.

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