Военные остановили неуправляемый грузовик и предотвратили аварию

На шоссе в районе немецкого города Гера, федеральная земля Тюрингия, военнослужащие смогли остановить неуправляемый грузовик. Об этом сообщает BBC News.

«Капрал Кристофер Зайдель (Christopher Seidel) и я направлялись в сторону Дрездена по шоссе A4, — рассказал штаб-сержант Фридеманн Фришко (Friedemann Frischko). — Мы увидели, что 40-тонный грузовик, который двигался перед нами, выехал на разделительную полосу, а потом вернулся на дорогу».

Двое военнослужащих, которые следовали за Зайделем и Фришко, догнали виляющий грузовой автомобиль и поняли, что водитель потерял сознание. Один из них попытался на ходу забраться в его кабину, однако ему это не удалось.

После этого Фришко обогнал неуправляемый грузовик, затормозил перед ним и остановил своей машиной. «Я думал, что справлюсь — в конце концов, мне хотелось предотвратить что-то более ужасное», — объяснил он.

Хотя медики оперативно прибыли на место происшествие, им не удалось спасти 67-летнего водителя грузовика. Позднее он скончался.

В 2015 году сообщалось, что американские военнослужащие во время отдыха в Европе обезвредили марокканца, который открыл стрельбу в поезде Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж.

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