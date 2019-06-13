В ООН раскритиковали расследование убийств на Майдане

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер назвала затяжным и неэффективным расследование убийств на Майдане Незалежности в Киеве и в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает «Укринформ».

«Прошло пять лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура», — заявила Фрейзер.

Также она напомнила о резонансных убийствах украинских журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, которые до сих пор не раскрыты. «Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло четыре года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе», — отметила Фрейзер.

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Глава миссии призвала власти Украины обеспечить прозрачное и эффективное расследование всех преступлений. Также Фрейзер заявила о необходимости исключить давление на судей, Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований.

Осенью 2013 года на Украине начались массовые акции протеста против неподписания руководством страны соглашения об ассоциации с ЕС. В результате протестов на Украине произошла смена власти. Бывший президент Виктор Янукович и несколько министров покинули страну. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек, большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования его вина не доказана в судебном порядке.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников федерализации Украины (участников Антимайдана) и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Расследование продолжается до сих пор.

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