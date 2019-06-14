Российского мэра арестовали после жалобы Путину

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова, подозреваемого в мошенничестве на строительстве детской площадки. Об этом РИА Новости сообщила представитель суда Юнона Царева.

По ее словам, решение принято по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа.

Бывший мэр был задержан в ночь на 13 июня в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел с отдыха, сообщает агентство «МедиаРязань».

Уголовное дело об «исчезнувшей» детской площадке в Рязани появилось после того, как 16 мая журналистка пожаловалась президенту России Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта. Корреспондент ГТРК «Ока» Ирина Чепелева рассказала главе государства, что администрация Рязани провела конкурс на создание многофункциональной детской площадки, но объект так и не построили. Путин поручил разобраться в этой ситуации главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который «шанса проявить свои профессиональные качества не упустит».

Вскоре рязанские власти показали площадку, построенную в другом месте. Тем не менее СКР начал расследование: под домашний арест был помещен начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев, а также взят под стражу глава компании, которая занималась строительством площадки, Михаил Пузанов.

Обстоятельства мошенничества, которое им вменяются при возведении объекта, не раскрываются.

30 мая Карабасов уволился по собственному желанию с поста исполняющего обязанности руководителя рязанской администрации, который занимал с сентября 2017 года.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!