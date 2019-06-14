Йеменские повстанцы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью беспилотников аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC News.

Хуситы запустили пять дронов, которые саудовцы перехватили. Отмечается, что целью атак был также город Хамис-Мушайт. Подчеркивается, что 12 июня в результате ракетной атаки повстанцев были ранены 26 человек.

Ранее на видео попали атаки хуситов, совершаемые советским оружием.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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