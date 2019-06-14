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Мужчина воссоединился с семьей спустя 40 лет разлуки

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В Аргентине мужчина воссоединился со своей биологической семьей через 40 лет после того, как его родители были похищены спецслужбами. Об этом пишет BBC News.

Хавьеру Дарру Мияльчуку (Javier Darroux Mijalchuk) было четыре месяца, когда его отец и беременная вторым ребенком мать исчезли. Он был усыновлен приемной семьей, которая ничего не знала о его прошлом.

Несколько лет назад он стал интересоваться своим происхождением, и в итоге семья воссоединилась благодаря усилиям дяди Мияльчука, Роберто, который искал племянника в течение 40 лет. Родителей Хавьер так и не встретил.

Найти родственников Мияльчуку помогла правозащитная организация «Бабушки Пласа-де-Майо», которая занимается поиском детей диссидентов или людей, похищенных во время военной диктатуры в Аргентине с 1976-го по 1983 год. Они устанавливают родство с помощью ДНК-тестов.

Хавьер рассказал, что воссоединение с семьей стало для него данью уважения родителям и символом памяти, правды и справедливости. Самым важным в своей жизни он называет то, что дядя принял его после 40 лет поисков. «Он обнял меня так, как никто никогда не обнимал раньше и не обнимет в будущем», — делится Хавьер. Теперь он хочет узнать о своих родителях как можно больше.

В 1976 году в Аргентине произошел государственный переворот и начался период военной диктатуры, во время которой власть находилась в руках военной хунты. Правителями Аргентины стали генерал Хорхе Рафаэль Видела, адмирал Эмилио Эдуардо Массера и бригадный генерал Орландо Рамон Агости. Они устроили в стране государственный терроризм. Массовые похищения, пытки и казни достигли своего пика в это время. Режим рухнул в 1983 году после поражения Аргентины в Фолклендской войне.

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