Министр превратился в кошку во время пресс-конференции

Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду. Об этом пишет DNA India.

Видео заседания транслировалось в прямом эфире на странице пакистанской партии «Движение за справедливость». Участником мероприятия был в том числе министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи (Shaukat Ali Yousafzai), лицо которого в определенный момент также стало похоже на кошачье.

Одной из первых на фильтры обратила внимание журналистка Наила Инаят (Naila Inayat). Ее пост набрал около девяти тысяч репостов и лайков.

Многие юзеры в комментариях предположили, что администраторы страницы добавили фильтры не специально, а забыли их убрать. «Самый милый политик», — описывал один из пользователей лицо министра. «У меня уже челюсть болит от смеха», — жаловался другой.

В начале мая людей позабавила история парня, который превратился в девушку с помощью фильтра Snapchat и благодаря этому стал успешным в Tinder.

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