Россиянин на полном ходу протаранил супермаркет и перекрестился

Водитель Audi A6 на скорости влетел в витрину супермаркета в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и остался невредим. Момент аварии засняли камеры наблюдения, видеозапись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как машина врезается кассу и сносит ее, после чего мужчина за рулем выходит из салона и крестится. Следом к автомобилю подбегают шокированные покупатели и сотрудники магазина. Никто не пострадал.

По информации «Известия.78», водителю 63 года. Он был трезв и потерял управление, когда у него стало плохо с сердцем. Прибывшие на место врачи оказали ему первую помощь, и он уехал с приехавшим к нему сыном.

Полиция начала проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!