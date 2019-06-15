Летчики-испытатели повторят заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

В подмосковном Жуковском летчики-испытатели на самолете-лаборатории SSJ полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам собеседника агентства, эксперимент могут провести летчики ГСС (АО «Гражданские самолеты Сухого») в Летно-исследовательском институте имени Громова.

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Предполагается, что данные полета помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы. При этом источник сообщил, что официальной просьбы о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию произошедшего не поступало.

Ранее, 14 июня, МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Из отчета следует, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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