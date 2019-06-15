На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Специалисты украинской компании «Укртранснафта» обнаружили и ликвидировали две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в ряд европейских стран. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, первую врезку во вторую очередь нефтепровода заметили 14 июня. «Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы», — пояснили в «Укртранснафте».

Вторую врезку с краном и шлангом высокого давления специалисты обнаружили уже 15 июня примерно в 50 километрах от предыдущей.

Оба несанкционированных подключения были ликвидированы аварийными бригадами компании.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!