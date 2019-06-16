Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи.

По его словам, анонимное анкетирование будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом. О сроках проведения мониторинга не сообщается.

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Куркчи отметил, что анкетирование позволит проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются жители Крыма, и определить тенденции. «Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая — за получением медицинских услуг», — сказал он.

Кроме того, по словам замминистра, есть категория людей, отправляющаяся на Украину по вопросам, связанным с обучением. Он также добавил, что маленькая часть пересекает границу, чтобы поехать дальше — на отдых или по другим делам.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения отвечает нормам международного права.

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