Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера пригласили посетить Крым. Как заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, приглашение политику направила немецкая община полуострова.

«Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров», — сказал депутат. По его словам, крымчане уважают бывшего немецкого канцлера и доверяют ему.

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При этом Гемпель отметил, что Шредер является «достаточно авторитетным политиком в странах Евросоюза», и выразил мнение, что к позиции бывшего канцлера прислушаются политики Европы и США.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Герхард Шредер публично поддержал присоединение Крыма к России. Бывший канцлер назвал полуостров «старой российской территорией».

Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. После отставки он перешел в компанию Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток». В октябре 2016 года он возглавил совет директоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что между Владимиром Путиным и Шредером существуют дружеские отношения.

Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают эти результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения отвечает нормам международного права.

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