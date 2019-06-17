Второй фестиваль Абхазии «Апсны» пройдет в Москве 30 июня

Второй абхазский фестиваль «Апсны» пройдет в Москве 30 июня в парке «Красная Пресня». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Гостей фестиваля ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов. Среди них музыкант Александр Шоуа, оперная певица Алиса Гицба, талантливые молодые исполнители: Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, национальные коллективы «Нарты» и «Алон».

Посетители мероприятия смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. На фестивале будут организованы интерактивные уроки абхазского языка от инновационной школы Capital school center и Он-лайн школы абхазского языка «Алашарбага», кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах «адаул». В программе — импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам и дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин — компании «Мистраль-Алко».

Гастрономический праздник устроит лучший абхазский ресторан Москвы «Ача-Чача». Гости смогут не только попробовать традиционные блюда абхазской кухни — айладж, ачашв, но и принять участие в мастер-классах по приготовлению аджинджух и вареников по-абхазски «ачачкуа».

В павильоне-лектории Тенгиз Тарба расскажет о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде. На центральной аллее парка «Красная Пресня» можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза «Горная Абхазия». На импровизированной знаменитой Сухумской набережной будет развернут вернисаж картин абхазских художников.

На фестивале «Апсны» будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. Маленькие гости фестиваля поиграют в национальные абхазские игры, научатся мастерить поделки из ракушек, попадут на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек. Также гостей ждет конкурс на лучший рисунок «Какой я вижу Абхазию» и фотосессия в национальных костюмах.

В завершение вечера на сцене вручат призы победителям розыгрыша. Главный приз — путевки в Абхазию от тур-операторов «Аква-Абаза», «Рица-Тур», отеля Wellness Park Hotel Gagra, курорта «Пицунда», Агентства путешествий по Абхазии "Ацетук Тревел», также много памятных подарков от партнеров фестиваля «Апсны».