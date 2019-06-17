В России силовики стали чаще избивать адвокатов

В России участились случаи нарушения прав адвокатов со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в докладе правозащитной группы «Агора», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам автора доклада Александра Попкова, адвокатов избивают, обыскивают, удаляют из зала суда и обвиняют в нападении на полицейских.

«Механизм привлечения потерпевших к уголовной ответственности по статье 318 УК вполне отлажен на митингующих или "обычных" гражданах: избивший кого-нибудь сотрудник, дабы избежать ответственности, сообщает о нападении на него, ведомственная поликлиника фиксирует какие-нибудь ссадины на предплечье или сколотую эмаль зуба, сослуживцы шаблонными фразами подтверждают обстоятельства», — пояснил адвокат.

В докладе также приводятся слова президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрия Пилипенко: «За время, что ФПА занимается мониторингом этой темы, 47 наших коллег были убиты. Большая часть убийств связана с профессиональной деятельностью, это не были бытовые преступления». Отмечается, что более половины таких преступлений остаются нераскрытыми, в отличие от нападений на силовиков.

Доклад составлен на основе анализа статистических данных из открытых источников и случаев посягательств на адвокатов.