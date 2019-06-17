Россиянин нарисовал проститутку с чак-чаком и оскорбил россиян

Представители Союза татарской молодежи «Азатлык» направили в прокуратуру Башкортостана жалобу на карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева. Об этом пишет местное издание «Idel.Реалии».

На рисунке Бузыкаева изображена девушка легкого поведения. Некоторые детали карикатуры являются характерными признаками культуры Татарстана: девушка носит татарский национальный головной убор калфак, держит в руках блюдо с чак-чаком, а над ее головой висит растяжка с надписью Welcome to Kaza. Рядом в машине можно заметить другую героиню рисунка, которая уже уединилась с кем-то.

Татарские активисты посчитали, что такое изображение является оскорбительным для жительниц Татарстана и разжигает межнациональную рознь. Исполняющий обязанности главы Союза просит прокуратуру привлечь автора к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В заявлении активисты указывают: «Этот очередной плевок уфимского "художника" в адрес татарского народа способен негативным образом сказаться на межнациональных отношениях, нарушив атмосферу дружбы и согласия между народами».

Пользователи соцсетей очень негативно отнеслись к рисунку. В частности, на странице «Татары мира» в Facebook указывается, что карикатура может испортить отношения между двумя соседствующими народами. Администраторы сообщества также предполагают, что Бузыкаев выполнил работу по заказу временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова.

Сам Бузыкаев в комментарии к своему рисунку для «Idel.Реалии» сказал, что хотел привлечь внимание к проблемам, связанным с проституцией. Он также утверждал, что «ни для кого не секрет» большое число девушек легкого поведения, стоящих на трассе М-7 у Казани.

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