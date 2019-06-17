Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет

Предпринимательница Наталья Коростелева приговорена к 5,5 года колонии общего режима за оказание некачественных косметологических услуг, в результате которых были изуродованы 19 клиенток. Об этом в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила РИА Новости.

По данным следствия, Коростелева, которая называла себя врачом-косметологом, а также две ее ассистентки, Екатерина Егорова и Саният Яикбаева, с 2007 по 2015 год оказывали в Москве услуги по корректировке лица. При этом у всех трех были поддельные дипломы.

Вещества, которые вводились в ткани, сообщницы фасовали по шприцам перед началом приема в неприспособленном для этого помещении. Сами препараты при этом не имели регистрационного удостоверения. Как установило следствие, в результате манипуляций 19 клиенток получили «неизгладимые изменения лица и психологические травмы».

По решению суда, Коростелева получила 5,5 года колонии общего режима, Егорова — один год условно с испытательным сроком в 1,5 года, Яикбаева — восемь месяцев условно с испытательным сроком в один год.

Как отметила защитник потерпевших Алена Адлер, с Коростелевой также взыскали моральную компенсацию в размере около двух миллионов рублей, которые распределят между потерпевшими. Гражданский иск о материальной компенсации суд рассмотрит отдельно.

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